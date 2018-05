Fosta sotie a lui Andrei Gheorghe i-a presimtit moartea! "Ziua aia a fost stranie..."

Au trecut aproape doua luni de cand Andrei Gheorghe nu mai este printre noi, iar pentru familia celebrului jurnalist timpul care a trecut a fost mai dureros ca niciodata fara prezenta lui. Fosta sotie si cei doi copii au vorbit pentru prima data despre suferintele care l-au chinuit, dar si despre faptul ca Petruta Gheorghe i-a presimtit moartea.

Vestea ca Andrei Gheorghe a murit a socat pe toata lumea, mai cu seama ca avea doar 56 de ani. Petruta Gheorghe, fosta sotie a jurnalistului, dar si cei doi copii, au acceptat sa vorbeasca pentru prima oara despre suferintele care l-au chinuit pe cel care a fost stalpul familiei, intr-un interviu acordat emisiunii "Star Special", de pe Antena Stars.

„Mi-a fost foarte greu sa accept ca nu mai e! Anul asta el a trait pentru mine, cu mine, langa mine. Fara el casa e mult mai goala. A lasat un gol imens in urma. A fost ziua Katarinei (n.r. - fiica), am avut sampanie, tort, ne-am bucurat, am ras si la un moment dat s-a lasat asa o liniste... lipsea Andrei. E prima data cand e ziua Katarinei fara el. Anul asta e greu de dus pentru ca trebuie sa invatam sa traim fara el", povesteste Petruta, femeia care i-a fost si iubita si sotie si prietena. Alaturi de el, Petruta Gheorghe a trait o poveste de dragoste cum rar se intalneste. Andrei a fost omul care si-a asumat de la inceput iubirea pentru ea, dar mai ales iubirea pentru cei trei copii ai femeii care urma sa ii devina sotie.

Petruta Gheorghe a mai marturisit ca a presimtit moartea fostului ei sot. "Ziua aia a fost stranie. El se prapadise dimineata, dupa cum am inteles apoi, iar eu la 11.00 faceam tratamentul. Inainte sa intru la tratament am ascultat melodia «Stand by me» si mi s-a parut atat de frumoasa. M-am intors de la tratament si, pentru prima data dupa cinci saptamani, nu aveam niciun dram de energie. Aia a fost singura zi in care am stat doar la pat. Nu reusisem sa vorbesc cu el toata ziua si am trimis gardianul. El mi-a spus ca sunt masinile acasa si atunci am stiut ca s-a intamplat ceva, pentru ca el nu pleca niciodata fara masina", a mai spus aceasta.