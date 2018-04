Fosta sotie a lui Razvan Simion, atac la adresa lui Lidia Buble: ''Razvan nu are copii de vizitat, ci copii de crescut!

In luna februarie, Razvan Simion ar fi incercat sa se intoarca acasa, la familia lui. Lidia Buble ar fi sarit ca arsa si ar fi tinut sa anunte ca ea a incurajat intalnirile iubitului ei cu fosta sa partenera de viata. Fosta sotie a lui Razvan Simion a decis sa faca lumina in acest caz si sa explice cum stau, de fapt, lucrurile.

Fosta sotie a lui Razvan Simion sustine ca Lidia Buble nu realizeaza ce spune, pentru ca ea nu este mama. Diana Simion a punctat faptul ca fostul ei barbat are copii de crescut, si nu de vizitat. Mai mult, ea sustine ca pe cantareata nu ar trebui sa o priveasca aspectele intime ale familiei lui iubitului ei.

„Apreciez mult faptul ca domnisoara Buble este de acord ca Razvan sa-si viziteze copiii, insa, as vrea sa-i atrag atentia asupra unui aspect care ii scapa, ea nefiind mama. Razvan nu are copii de vizitat, ci copii de crescut. Si, daca tot e atat de generoasa, o sa o rog sa-l incurajeze sa puna in practica sfaturile ei. Pentru ca cei mici asteapta de mai bine de un an sa mearga cu taticul lor intr-o vacanta sau intr-un weekend undeva.

Din pacate, pana acum, acest lucru nu s-a intamplat. Insa ma bucur din suflet ca am gasit un aliat de nadejde in ea si sper ca pe viitor lucrurile se vor schimba in bine din punctul asta de vedere. Cat despre dorinta sotului meu de a se intoarce acasa, consider ca acest lucru nu o priveste, atat timp cat sunt aspect intime ale familiei mele", a declarat fosta sotie a lui Razvan Simion.