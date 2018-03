Glumă sinistră făcută de fiica vitregă a lui Andrei Gheorghe înainte să afle că jurnalistul a murit

Katarina Dyer, fiica vitregă a lui Andrei Gheorghe, a făcut o glumă sinistră înainte de aflarea veștii că jurnalistul a murit. O postare absolut banală pe seamă căreia s-a amuzat iniţial era câteva ore mai târziu o veste cumplită.

Ea a distribuit, luni seară, chiar cu puţine ore ca jurnalistul să fie descoperit mort în baia locuinţei sale din Voluntari, o poză cu următorul mesajul: "Touch the water. Share this post or your mother dies in her sleep tonight" (n.r. Atinge apa. Distribuie acest mesaj sau mama ta va muri în somn în npaptea asta). În glumă, Petruța Gheorghe, mama ei și cea care i-a fost soție lui Andrei Gheorghe, a intrat în jocul adolescentei şi a comentat, pe Facebook: "Vedeți? a dat share și n-am murit:)))))". Ulterior, femeia revenea pe reţelele de socializare unde îi plângea fostul soţ şi lăsa un mesaj sfâşietor.

Petruța Gheorghe are trei copii, dintr-o relație anterioară, pe Maria (21 ani), Katarina (19 ani) și Maximilian (18 ani), pe care Andrei i-a iubit ca pe copiii lui de sânge. Nu a făcut nici o diferență între aceștia și fiica lui, Anastasia (24 de ani), pe care i-a dăruit-o Maria, iubita sa din studenție, de care s-a separat în 2007. În 2014, la un eveniment festiv organizat de PRO Fm și Acasă Gold, Andrei a venit cu Petruța și cu copiii, fiind printre rarele ocazii în care a acceptat să fie fotografiat în sânul familiei. Iar asta pentru că discreția era literă de lege în familia lor.