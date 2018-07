Horia Brenciu adopta un baietel! Iata declaratia artistului!

Horia Brenciu si sotia lui au anuntat ca sunt pregatiti sa isi mareasca familia, astfel ca vor ajunge la nu mai putin de 7 membrii! Celor doi le place la nebunie sa fie inconjurati de cei mici si sa aiba tot timpul casa plina.

In momental de fata, familia Brenciu este formata din cei doi soti, trei fete, Andreea, Maria si Mina, si un baietel pe nume Toma. Horia si sotia sa, Alice, l-au adoptat pe Toma, acum baietelul avand 4 anisori! Este iubit de intreaga familie, dar mai ales de surorile lui care se intrec in a-i gasi apelative precum Soarele meu, Zeus, Ingeras etc. Ce sa mai, e rasfatatul tuturor!

Cei doi soti isi doresc ca el sa aiba un fratior cu care sa se joace, mentionand ca s-au gandit de mult la acest aspect. E un fel de competitie a afectiunii intre noi. E de la sine inteles si de ce. Toma e tot un zambet, canta tot felul de cantece si are o privire tare galesa. Fetele se intrec in a-i gasi apelative precum Soarele meu, Zeus, Ingeras. Si lista poate continua, credeti-ma... (...) Ii santajez... (rade) Lui Toma ii place masajul la umeri. Minei ii plac cartile de colorat. Mariei ii plac spectacolele de stand-up, iar Andreea adora psihologia. Si daca la astea se adauga pupaturile si imbratisarile mele de urs, atunci, cuvintele frumoase, cine stie?, pot aparea...(...) Mi-am dorit inca un copil, ceea ce vreau si in continuare. Si acum, cand Toma Brenciu este acest Mowgli al familiei, cred ca i-ar trebui un fratior. Ei sunt dispusi sa treaca din nou prin lungile proceduri de infiere, considerand ca trebuie sa echilibreze putin balanta in familie, in momentul de fata existand 4 fete si doar doi baieti!