Il mai tii minte pe Fizz? Doarme pe saci de bani, iar mama lui face milioane de euro din gunoaie!

Bogdan Croitoru, alias Fizz, asa-zisul cantaret care s-a facut remarcat intr-o vreme prin prezenta excentrica data de blanurile pe care le purta pe busul gol, are nocor cu carul. Nu face nimic, dar are o gramada de bani.

Daca spui Bogdan Croitoru, nimeni nu ar sti despre cine e vorba, caci putini cunosc ca acesta este numele din buletin a lui Fizz. Candva „cantaret", dar mai ales pasionat de blanuri pe bustul gol, acesta si-a capatat usor notorietate prin prezente excentrice. A scos cateva piese in care se lauda ce viata imbelsugata are, iar apoi a disparut cat ai pocni din degete. Probabil v-ati gandi ca i s-au terminat banii si nu a mai avut cu ce sa iasa la inaintare. Gresit. Fizz si-a pastrat aceeasi atitudine. Conduce acum masini si mai scumpe, precum Bugatti si Lamborghini, si a ramas pasionat de femeile care au ce sa arate.

Cum sa nu faci nimic, dar sa ai o groaza de bani? N-o sa ne raspunda Fizz la intrebarea asta, insa am aflat secretul. Mama lui este secretul unei vieti lipsite de orice grija. Doina Croitoru conduce Serviciul de Salubritate Bucuresti, firma care atinge un profit anual de circa 3 milioane de euro. Intr-o perioada, acesta il facuse actionar pe Fizz in firma, dar acesta a refuzat, avand alte preocupari.