Jeremy Ragsdale a câştigat cel de-al şaptelea sezon X Factor

Deşi a impresionat pe toată lumea încă de la audiţii, juraţii nu i-au dat prea mari şanse americanului nostru. Însă talentul şi modestia i-au cucerit pe oamenii de acasă care l-au votat în număr foarte mare transformându-l astfel în câştigător.

În SUA, Jeremy Ragsdale este profesor de canto. Încă de la început, jurații "X Factor" au recunoscut că nu au ce-l învăța pe Jeremy. Acesta studiază muzica de la vârsta de 7 ani. Jeremy Ragsdale a venit prima oară în România în luna aprilie. S-a îndrăgostit de țara noastră și, de atunci, a vizitat-o de mai multe ori. El are 35 de ani și, într-un timp scurt, a învățat limba română, câștigând un plus de simpatie din partea românilor. Mentorul său, Horia Brenciu, l-a susținut, nu doar în acest concurs, ci și în învățarea limbii române.

"Prima dată am venit în luna aprilie. Şi asta pentru că am decis că limba română ar fi o limbă cool pe care aş putea s-o învăţ şi care m-ar ajuta apoi să învăţ şi alte limbi latine, precum italiana. Ce nu am realizat însă a fost cât de mult voi iubi România. E cel mai tare loc în care ai putea să fii", a declarat Jeremy Ragsdale. El a mărturisit că ia lecţii de limba română, pe Skype, de la o profesoară.

"Am o familie mare şi iubitoare: doi părinţi care mă susţin, trei surori mai mari şi şase nepoţei pentru care încerc să fiu un model. Cu toţii mă susţin, iar uneori primesc mesaje de la nepoata mea în limba română, aşa că mă bucur că pot să îi expun şi pe ei la limba şi cultura de aici, din România", a mai povestit Jeremy.

Care au fost finaliștii X Factor 2017: Jeremy Ragsdale, concurentul lui Horia Brenciu, Ad Libitum, trupa celor patru tineri din Cluj, în echipa Carla`s Dreams, Salvatore Pierluca, în echipa lui Ștefan Bănică, Francesca Nicolescu în echipa Deliei. Ultimii doi au iesit primii din concurs dupa primul vot al publicului, ceilalti concurenti ramand in Marea Finala, pentru votul final, castigat de Jeremy Ragsdale.