Julia Jianu chefuieste dupa divort. Ce spune despre noul iubit!

Exista viata dupa divort, iar Julia Jianu e cel mai bun exemplu. Solista petrece de mama focului dupa ce s-a separat in acte de impresarul Bogdan Jianu. De ziua ei, Julia a avut parte de o surpriza uriasa.

"Sunt libera, dar indragostita!", a declarat vedeta marti, 18 iulie, la petrecerea-surpriza organizata de prieteni la un restaurant din Bucuresti, unde, surpriza, a venit neinsotita. Noul iubit, alaturi de care a petrecut clipe fierbinti in vacanta din Cipru, a lipsit din peisaj. Solista ne-a facut insa declaratii la cald despre relatia lor. Se lasa, oare, cu o noua casnicie?

"Sunt foarte fericita, e barbatul pe care mi-l doream, cred ca e mana destinului. Ne distram, ne place viata, vrem deocamdata sa lasam lucrurile asa cum sunt si totul sa vina de la sine. Ma simt o femeie libera, in sensul in care sunt intr-o perioada in care ma simt bine cu mine", ne-a declarat Julia Jianu, care a implinit 43 de ani pe 11 iulie.

In primavara acestui an s-a aflat ca Julia si Bogdan Jianu au divortat in secret, dupa 17 ani de relatie.