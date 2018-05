Liviu a vandut toata averea lasata de Israela, dar tot nu crede ca a murit

Liviu Arteni a facut o serie de dezvaluiri ulutoare, aseara, in emisiunea lui Cristi Brancu de la Antena Stars, el recunoscand ca si-a facut planuri de viitor cu averea pe care i-a lasat-o Israela Vodovoz.

„Vreau sa plec in America. Spunea cineva ca America, Hollywood, nu e Lipscani. In momentul in care ajung acolo, stiu ce am de facut. Vreau sa calatoresc peste tot. Ar fi pacat sa nu savuram din tot ce inseamna Planeta! Am vandut terenurile. Am o casuta, acolo am si buletinul, acolo e adresa", a dezvaluit Liviu. Liviu Arteni sustine ca a vandut toate terenurile pe un pret bun, precizand insa ca a vandut doar partea lui din averea pe care i-a lasat-o Israela. „Prima locuinta, cea pe care am cumparat-o impreuna, am pastrat-o. Restul, le-am dat..." a spus Liviu Arteni la Agentia Vip, la Antena Stars. In continuare, legat de pierderea fostei sotii, Liviu Arteni sustine ca aceasta inca traieste, iar moartea ei a fost doar o inscenare a avocatei sale. „In privinta mortii ei, eu nu am vazut nimic concret. Cred ca avocata ei a facut asa, o inscenare...si traieste foarte bine in Israel", a mai spus Liviu, la Antena Stars.

Liviu Arteni a facut o serie de dezvaluiri ulutoare, aseara, in emisiunea lui Cristi Brancu de la Antena Stars, el recunoscand ca si-a facut planuri de viitor cu averea pe care i-a lasat-o Israela Vodovoz.

„Vreau sa plec in America. Spunea cineva ca America, Hollywood, nu e Lipscani. In momentul in care ajung acolo, stiu ce am de facut. Vreau sa calatoresc peste tot. Ar fi pacat sa nu savuram din tot ce inseamna Planeta! Am vandut terenurile. Am o casuta, acolo am si buletinul, acolo e adresa", a dezvaluit Liviu. Liviu Arteni sustine ca a vandut toate terenurile pe un pret bun, precizand insa ca a vandut doar partea lui din averea pe care i-a lasat-o Israela. „Prima locuinta, cea pe care am cumparat-o impreuna, am pastrat-o. Restul, le-am dat..." a spus Liviu Arteni la Agentia Vip, la Antena Stars. In continuare, legat de pierderea fostei sotii, Liviu Arteni sustine ca aceasta inca traieste, iar moartea ei a fost doar o inscenare a avocatei sale. „In privinta mortii ei, eu nu am vazut nimic concret. Cred ca avocata ei a facut asa, o inscenare...si traieste foarte bine in Israel", a mai spus Liviu, la Antena Stars.