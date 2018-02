Loredana, despre operaţiile estetice. Care este adevărul

Vedeta a dezvăluit ce face pentru a arăta atât de bine la vârsta de 47 de ani.

"Parcă frigul nu mai e atât de înţepător pentru mine. Mi-ar plăcea să am mai multă grijă decât o fac în mod normal, pentru că din păcate nu prea am timp. Mereu caut metode scurte. Toată lumea crede că am recurs la operaţii, nu am recurs niciodată la aşa ceva, nu sunt adeptă a chestiilor invazive. Reuşesc să am un stil de viaţă sănătos. Mă trezesc devreme, am ritualurile mele dim, fac yoga, stretching, pilates sau merg la sală. Încerc să alternez acest regim de viaţă destul de spartan pe care îl am cu o alimentaţie sănătoasă pe care o am. Să evit zahărul, făinoasele. Le poţi înlocui. În vacanţă m-am dat cu parapanta, am mers cu yachtul, am făcut şi plajă, chiar dacă soarele nu e recomandat pentru piele", a spus Loredana Groza.