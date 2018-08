Maia Morgenstern s-a împăcat după 19 ani cu primul soţ?

Maia Morgenstern şi Claudiu Istodor joacă impecabil în spectacolele "Profesiunea doamnei Waren" (Teatrul Mic) şi "Varşovia: ghid turistic" (Teatrul Evreiesc de Stat), replicile lor spumoase făcând deliciul publicului. Invitaţi recent la emisiunea "Prietenii de la 11" (Antena 1), cei doi actori erau numai un zâmbet, sorbindu-se din priviri.

Claudiu a vorbit la superlativ despre Maia, care i-a dăruit un băiat, pe Tudor Istodor (32 de ani): "Jocul actoricesc trebuie să fie plăcut, trebuie să te uiţi în ochii colegului de scenă, aşa că noi ne simţim bine în spectacole. Îi dau Maiei sfaturi despre teatru, dar mai ales despre viaţă". Iar ea l-a completat: "Da, iar eu le primesc!". Cei doi au divorţat în urmă cu 19 ani, răstimp în care Maia a mai bifat două relaţii, cu actorul Andras Demeter, cu care are o fiică, pe Cabiria (18 ani), dar şi cu neurochirurgul Dumitru Băltăţeanu, tatăl mezinei familiei, Ana Isadora (15 ani). Iată însă că, anul trecut, Maia şi Claudiu au lăsat deoparte vechile neînţelegeri, care le-au distrus căsnicia, şi s-au apropiat din nou.

"Nu am văzut-o niciodată atât de fericită ca acum de când s-a împăcat cu primul ei soţ", ne-a spus o sursă din teatru. Maia Morgenstern şi Claudiu Istodor au fost căsătoriţi în perioada 1983-1999, fiul lor, Tudor Aaron, născându-se în 1984, la un an după căsătorie. Şi Maia are cuvinte de laudă la adresa primului soţ: "Prietenia şi admiraţia pe care le am faţă de domnul Claudiu Istodor cresc proporţional pe parcurs ce se scurg anii", a declarat ea în urmă cu 3 luni. Întrebată cum arată bărbatul ideal, ea a răspuns: "De-a lungul existenţei mele, de-a lungul timpului, tot felul de domni au reprezentat, la un moment dat, bărbatul ideal pentru mine. Cred, totuşi, că mă simt bine lângă un bărbat care mă face să râd. Asta mă eliberează de stres, mă eliberează de spaime". Maia Morgenstern şi Claudiu Istodor mai pregătesc împreună încă un proiect la care vor lucra în stagiunea din toamnă, spre bucuria fanilor.

Cum talentul se moşteneşte, iată că şi Tudor şi Cabiria, cei doi copii mai mari ai Maiei, au ales să îmbrăţişeze meseria de actor. Mai mult, celebra artistă a jucat adesea alături de ei. Maia şi Tudor au fost pe acelaşi afiş în "Hamlet", „Tango Final", "Tragedie dentară", dar şi în filmul „Domnişoara Christina" şi în spectacolul "Profesiunea doamnei Waren". Cabiria, colaborator la Teatrul Evreiesc de Stat, este studentă în Cluj, la Facultatea de Actorie. Cu ea, Maia a apărut în piesa "Mazl Tov... And Justice For All!". Dar cei trei au avut privilegiul de a-şi da replica, în "De la Caragiale la Şalom Alehem".