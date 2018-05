Mama Antoniei, de urgenta la spital dupa ce s-a simtit foarte rau

Denise Iacobescu a ajuns astazi pe mainile medicilor, dupa ce a inceput sa se simta foarte rau. La scurt timp dupa ce a fost consultata de specialisti, mama Antoniei a fost bagata pe perfuzii. In timp ce lichidul medical ii era injectat lent si continuu in circulatia sangvina, vedeta a facut o poza si a facut-o publica.

Antonia a trecut azi prin emotii puternice dupa ce a aflat ca mama ei a ajuns la spital. Fara sa dezvaluie motivele care au facut-o sa ceara ajutorul medicilor, Denise Iacobescu a imparasit sustinatorilor ei ca azi s-a simtit rau. Odata cu fotografia in care apare perfuzia care i-a fost administrata, frumoasa vedeta a transmis un mesaj in limba engleza, care se traduce: „Nu uitati sa multumiti Domnului in fiecare zi pentru sanatatea voastra". Inainte de poza cu perfuzia, Denise Iacobescu a postat pe pagina ei de Instagram o imagine pe care e scris alt mesaj in limba lui Shakespeare. La descriere, vedeta a scris: „Ai grija de tine si... nu fi propriul tau dusman!"