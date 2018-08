Manelistul Dani Mocanu, la Parchetul Militar. Jandarmii din videoclipul sau le-au spus sefilor ca participa la un proiect cultural

Manelistul Dani Mocanu a fost audiat, marti, 21 august, de procurorii Parchetului Militar, in cazul celor cinci jandarmi de la Inspectoratul de Jandarmi al judetului Dambovita - Detasamentul Mobil de Interventie (structura anti-terorista), care au aparut intr-un videoclip al cantaretului.

Jandarmii au aparut in videoclip imbracati in uniforme si cu o masina de interventie. Jandarmii ar fi cerut aprobarea sefilor, carora le-au spus ca vor fi protagonisti intr-un proiect cultural. Cantaretul spune ca n-ar fi stiut ca figurantii lui sunt oameni ai legii. Jandarmi anchetati de Parchetul Militar dupa ce au aparut intr-un videoclip al manelistului Dani Mocanu. Ulterior, au participat la descinderi la casa artistului.

Potrivit IJJ Dambovita, jandarmii respectivi au avut aprobare pentru a aparea in videoclip, dar in anumite conditii, cum ar fi aceea de a nu aparea insemnele institutiei. Cu toate acestea, cererea de a aparea in videoclip a fost transmisa si aprobata verbal, si nu in scris. Procurorii analizeaza videoclipul in care apar 5 jandarmi si o duba de jandarmi, cu insemnele specifice. Clipul a fost postat pe contul de Youtube al cantaretului in ianuarie 2016 si are peste milioane de vizualizari.

Din 2017, manelistul este cercetat pentru proxenetism de catre procurorii DIICOT Dambovita, iar la descinderile pentru retinerea lui Mocanu au participat inclusiv jandarmii care apar in videoclip. Ancheta in cazul jandarmilor din videoclip a fost pornita initial de DIICOT, continuata de DGA, iar acum se afla pe masa procurorilor militari din Bucuresti, care au deschis un dosar penal. Ancheta este in desfasurare de o jumatate de an si continua.