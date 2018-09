Mesajul emotionant al Printului Harry pentru o fetita care sufera de o afectiune a coloanei vertebrale

Printul Harry (33 de ani) si ducesa Meghan (37 de ani) au participat, marti, la „Premiile WellChild Awards'', un eveniment caritabil care vizeaza sustinerea copiilor bolnavi, dar si a familiior acestora.

In cadrul evenimentului, care s-a desfasurat in Londra, Matilda Booth, o fetita de 7 ani, care sufera de spina bifida (n.r. o malformatie a coloanei vertebrale), a avut ocazia de a-i cunoaste pe Printul Harry si pe sotia acestuia, Meghan Markle.

Fetita a primit din partea printului si un mesaj de incurajare: "Nu ascunde niciodata acel zambet genial". De asemenea, Harry i-a cerut sa-i promita ca "nu va inceta niciodata sa zambeasca". Mama Matildei, Sharon Booth, le-a spus reporterilor dupa intalnirea cu Printul ca atat fetita, cat si membrii familiei, au fost foarte emotionati cand au ajuns acolo, insa cuplul regal i-a facut sa se simta in largul lor.

Printul Harry si Meghan au stat de vorba si cu Chloe Henderson, un baiat in varsta de 10 ani. Acesta i-a intrebat pe cei doi care e filmul lor Disney preferat. Harry a ras si i-a raspuns: ,,Regele Leu''. Meghan, in schimb, i-a spus ca a iubit intotdeuna ,,The Little Mermaid'', scrie revista People.

Printul a folosit ocazia pentru a-si arata aprecierea si fata de copii, ingrijitori si asistentele medicale. „Fiecare dintre voi este cu adevarat uimitor. Ne-ati aratat tuturor ce inseamna sa fii campion - fie pentru tine, pentru familia ta, pentru comunitatea ta, fie pentru cineva care are nevoie de ajutor, in general.", a spus Harry.

Premiile WellChild 2018, in asociere cu GSK, vizeaza sustinerea copiilor bolnavi, dar si a familiilor acestora. Printul Harry face parte din organizatie inca din anul 2007, iar acesta a fost primul an in care Meghan a luat parte la acest eveniment alaturi de sotul ei.