Mihaela Radulescu, somata sa achite o suma imensa

Mihaela Radulescu traieste o viata ca in filme, dar in realitate lucrurile nu stau tocmai bine pentru diva de la Monaco.

Mihaela Radulescu este datoare statului roman, iar suma pe care o are de achitat nu este deloc mica. Printr-o instiintare de pe site-ul ANAF, vedeta este somata sa isi achite datoriile la bugetul de stat, in calitate de administrator al unei firme private. Conform surselor, Mihaela Radulescu are o societate cu raspundere limitata si in 2016 avea datorii le stat de 191.200 de lei.

Societatea pe care vedeta o detine presteaza activitati de difuzare a programelor de televiziune si este infiintata din anul 2001. Numele firmei se afla pe o lista datornicilor, lista facuta publicata de ANAF.

"ADMINISTRATIA SECTOR 1 A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI instiinteaza urmatoarele societati comerciale, in temeiul art. art. 47, alin 4 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, ca au fost emise acte administrative fiscale sa achite in termen de 15 zile de la data prezentului anunt, debitele datorate la bugetul de stat", este specificat in anuntul de pe site-ul ANAF.