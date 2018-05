Mihai Bendeac a rupt tacerea! Vedeta a vorbit deschis despre boala cu care se confrunta

Mihai Bendeac a vorbit despre problemele pe care le are, dar si despre decizia luata in urma cu 15 ani, aceea de a renunta la religia ortodoxa. Astfel, actorul a dezvaluit, pe pagina sa de Facebook, ca se confrunta cu depresia, o boala care afecteaza foarte multe persoane din lumea intreaga, si in special tinerii.

„NU sunt ateu! Din contra... Am studiat cat am putut fizica cuantica. Depresia cu care traiesc de o viata m-a impins la intrebari si cautari. Aceste cautari m-au dus, repet, la fizica, istorie, chimie, filosofie, religie. Concluzia mea? Divinitatea exista. Punctul incipient. Generatorul infinitului (consider infinitul ca unica si incontestabila constanta). Dar consider, totodata, ORICE forma de religie ca fiind o manipulare jegoasa.

Si, in urma reactiilor de dupa ultimul episod "Baieti de oras", consider ca decizia mea de acum 15 ani de a renunta la religia ortodoxa in care am fost botezat, a fost o decizie buna. Mi-e mila de credinciosii ortodocsi. Parerea lor despre Dumnezeu este jignitoare. O divinitate cretina, absurda, vesnic imbufnata, oricand gata sa pedepseasca, sa dea boli cui rade de ea, sa blesteme generatii intregi pentru o "greseala" a cuiva... Asa dobitoc?! Daca asta ar fi divinitatea, ma pis pe ea. Sunt mai bun. Si i-as transmite ca vreau neaparat in Iad.

Dar... "Divinitatea", "Creatorul", "Punctul incipient", "Karma Lord"-ul meu ar fi ras cu lacrimi la acest episod. Mi-e mila de voi. Si de teama voastra imaginara vizavi de un Dumnezeu care, in vechiul testament, pune o haita de lupi sa ucida niste copii... Eu cred in lucruri simple, nu in religii. Cred in bunatate, in mila fata de orice fiinta, in dreptate. Asta e religia mea.

Nu mai caut raspunsul. L-am aflat acum cateva luni. Acum, am un singur gand ce ma ajuta sa lupt cu boala asta sinistra numita depresie: sa aduc bucurie. Prin profesia mea. Visez arta de cand ma stiu. Si mi-am sacrificat totul pentru ea: viata, familie, sanatate. Fa ce iubesti pana te omoara. Altminteri, mori acum. Noapte buna, copii!" a scris, in urma cu cateva luni, Mihai Bendeac.