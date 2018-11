Mihai Constantinescu spune adevarul despre starea lui de sanatate. "Tuturor le-am spus. Solutie nu exista"

Mihai Constantinescu a ajuns zilele trecute de urgenta la spital, in urma unui atac de panica provocat de cutremurul care a avut loc in Capitala. Artistul a vorbit sincer despre suferinta lui si a recunoscut ca pentru asta, nu exista solutie.

„Sunt foarte multi oameni care ma suna sa ma intrebe daca am murit", a spus Mihai Constantinescu la Antena Stars. „Tuturor le-am spus. Vointa si lumina. Solutie nu exista. Trebuie sa gasesti variatia unei medicatii. Nu exista o zi egala cu celalalta. In noaptea cutremurului, eu m-am speriat. Am avut o perioada mai putin fericita, cu usoara anxietate, cu atacuri de panica. In acea noapte, chestiunea a exagerbat. In dupa-amiaza zilei urmatoare, stand pe fotoliu acasa, am simtit ca dintr-o tensiune normala, creste foarte tare si-mi crapa capul. Eu m-am speriat tare, Simona s-a speriat foarte tare. Am mers la spital si mi-am facut toate analizele posibile si imposibile si au iesit toate foarte bune. Ne-am intors acasa", a mai spus Mihai Constantinescu.