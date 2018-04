Mihai Voropchevici, ar ghici și în nodurile de la șireturi. Bani să iasă

Mihai Voropchievici, se numără printre micii escroci mediatici care profită din plin și cu cheag la buzunar de curiozitatea maladivă a ignoranților de ambe sexe întru descoperirea viitorului, mai apropiat sau mai îndepărtat. Ba la Antena3, ba la România tv, ba la Antena Stars, fostul desenator tehnic, convertit la esoterism de tarabă, îndeasă pe gâtul fraierilor, care se uită în guralui ca țăranul la vitrinele de la mall, tot felul de inepții și platitudini. Zice că se pricepe la rune. Zice că se pricepe la horoscoape și că îngerul parapsihologic i-a dat o palmă peste ceafă iluminându-l. Nimc mai fals. Hai să vedem ce sunt runele.

Runele sunt o formă de divinație esoterică, cu rădăcini precreștine care se bazează pe formula aleatorie de asamblare a unuic complex divinatoriu în care un inițat poate interperta o line existențială. Despre semnificația runelor poți citi aici; http://www.sunnyway.com/runes/meanings.html Runele care arată ca în poza care am postat-o au legătură cu Voropchevici cât are legătură o găină beată cu calculul logaritmic. Pentru înșelăciune băbăciunea cu mustață folosește "The Barnum Effect" ( despre care am mai scris aici) o găselniță psihologică prin care se comunică interlocutorului informații cu caracter general valabil, dându-i impresia că el este destinatarul exclusiv al mesajului. (La finalul articolului am făcut un horoscop "din burtă„ pe care te rog să-l citești și mâine să-mi scrii dacă am avut dreptate) Dragă cititorule, dacă ai puțină minte în capul ăla al tău și așa destul de mic, nu mai pune boticul umed de gazelă proaspăt mulsă la toate tâmpeniile spuse de Voropchevici și de gașca de "clarvăzătoare" care amestecă ezoterismul cu doctrina creștină, zoroastrismul și divinația pentru a câștiga bani de la proști. Roagă-te la Dumnezeul părinților și străbunilor tăi fără să ceri ceva, gândește binele orice ar fi și ai încredere că ce trebuie să ți-se întâmple se va întâmpla, fie că vrei, fie că nu vrei. Pentru manipulare ordinară și vulgarizarea esotericului Mihai Voropchievici primește nota 2 și niște rune din găinaț pietrificat de curcan.

Uite și horoscopul „din burtă" ca să te lămurești

Berbec: Astăzi vei avea o zi dificilă la locul de muncă. Vei primi o sarcină care te va stresa mai mult ca de obicei. Ferește-te să dai bani cu împrumut.

Taur: Ai de făcut un drum important de care depinde relația ta cu un membru al familiei. Posibile probleme minor de sănătate.

Gemeni: Deși stai departe de persoana iubită, te gândești la ea. Un câștig mic, dar așteptat îți va intra în buzunar. Nu fii cheltuitor peste măsură, pentru că ai tendința de a arunca banii pe geam fără să te gândești.

Rac: Vei suferi o deziluzie legată de un fost partener de viață. Munca îți va da satisfacția așteptată. O veste pe care o aștepți de mult te va pune și astăzi pe gânduri.

Leu: E indicat să vezi partea plină a paharului întro dispută pe care ai avut-o recent cu cineva apropiat. Îți faci prea multe calcule și multe dintre ele sunt stresante. Fii mai relaxat.

Fecioară: O persoană pe care o aștepți de mult își va face simțită prezența lângă tine. Nu forța nota în relațiile de serviciu. Succesul va veni imediat după Paște.

Balanță: Indecizia în ceea ce privește o problemă legată de bani persistă și astăzi. Lasă lucrurile să se așeze. Vei primi un sfat de la o persoană care îți vrea binele, dar care până acum te-a lăsat în pace.

Scorpion : Probleme minore legate dă sănătate. O pierdere mică de bani. Tentativa ta de a lămuri lucrurile întro problemă de familie va eșua. Atenție mare la tot ce este legat de acte.

Săgetător: Nerăbdarea reîntâlnirii apropiate cu o ființă dragă nu îți dă pace. Ai grijă să nu faci greșeli în relația cu superiorii. Din punct de vedere sentimental apar niște nori trecători în relație.

Capricorn: Visezi cu ochii deschiși. Fii mai realist. Astăzi vei lua o decizie importantă pentru perioada următoare. Nu te lăsa copleșit de gânduri și emoții care nu îți sunt benefice.

Vărsător: Drumuri multe și fără finalitate precisă. Încă ești apăsat de o problemă din trecut. Eliberează-te. Astăzi este o zi numai bună pentru a te dedica problemelor personale pe care le-ai neglijat.

Pești: astăzi nu dai dovadă de spirit practic și te lași pe val. Atenție cum îți închei ziua. O veste neașteptată te va tulbura.

Citeste continuarea pe mirceanstoian.ro