Monica Anghel a dezvăluit cum a reuşit să slăbească 25 de kilograme în şase luni: „Nu mi-am tăiat stomacul"

Invitată în emisiunea „Star Matinal de Weekend", Monica Anghel a clarificat că a suferit o intervenţie la coloană şi nicidecum la stomac. „După ce m-am operat pe coloană a fost o perioadă destul de dificlă. Erau probleme mai vechi, de zece ani. Nu le-am băgat în seamă, am zis lasă că trec. (...) Eu m-am operat pe coloană, nu mi-am tăiat stomacul, este întreg, sănătos, bine mersi", a explicat artista la Antena Stars.

În ceea ce priveşte modul în care a reuşit să piardă în greutate, Monica Anghel a dezvăluit că a apelat la ajutorul mai multor specialişti - nutriţionsit, psiholog. „Am slăbit 25 de kilograme de la 1 octombrie. Vreau să mai slăbesc, vreau să fac din ce în ce mai mult sport. (...) Am învăţat acum că slăbeşti dacă mănânci. Sigur, important e ce mănânci. Eu mă hrănesc foarte bine, mă simt foarte bine, am foarte multă energie. Am făcut un set de analize, am mers la nutriţionist. Nu am făcut nimic de capul meu. Cu ajutorul psihologului mi-am dat seama că pot şi vreau să fac acest lucru. Mă simt foarte bine", a declarat cântăreaţa.

Totodată, cântăreaţa a enumerat şi câteva dintre alimentele pe care le-a inclus în dieta care a ajutat-o să slăbească: „Dimineaţa la prima oră mănânc o omletă cu seminţe de chia, fără prea mult ulei. Pe la 10.00-11.00 mâncăm 10-15 migdale sau nuci. La 12.00, mânânc o ciorbiţă de legume, dar fără pâine. A fost alegerea mea să renunţ la pâine. Sunt multe mese, e totul foarte sănătos."