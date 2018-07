Motivul pentru care Cristi Borcea a dus-o pe Valentina Pelinel în Capri

De câteva zile, Valentina Pelinel și Cristi Borcea se află într-o vacanță binemeritată în Italia. Iar acum s-a aflat și motivul pentru care fostul șef de la Dinamo a dus-o pe iubita lui în Capri.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea se relaxează la maximum în Capri, acolo unde petrec clipe minunate alături de prietenul lor, Nicușor Stan. Însă destinația nu a fost aleasă întâmplător de fostul șef de la Dinamo! Capri are o semnificație aparte pentru Cristi Borcea și Valentina Pelinel. "Putini stiu ca prima lor iesire a fost pe iaht, in Italia. Atunci, in urma cu ani de zile, s-a consolidat iubirea dintre ei, in ciuda faptului ca erau casatoriti si pareau legati de alte persoane pe viata. Pana la urma, destinul a facut in asa fel ca ei sa fie impreuna si, acum, la iesirea barbatului din inchisoare, vacanta sa se deruleze in locul in care dragostea pluteste in aer", au dezvaluit apropiații lui Borcea.

Borcea nu lasă nicio zi să treacă aiurea, ci se bucură de fiecare dintre ele, după ce a fost eliberat condiționat, în urmă cu câteva săptămâni. Acum a ales o stațiune din Italia, pentru o vacanță de vis. A plecat alături de iubita lui, Valentina Pelinel, dar și de bunul său prieten, omul de afaceri Nicușor Stan. Afaceristul a postat imediat pe contul său de socializare mai multe fotografii de pe iaht, în care apare alături de cuplul Borcea-Pelinel. "Astăzi este o zi specială! Afară sunt 31 de grade! Specială pentru faptul că sunt alături de vechiul meu prieten Cristi Borcea. În continuare la Capri", a descris Stan fotografiile pe care le-a postat.