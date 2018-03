Însărcinată cu noul iubit, Elena Băsescu dezvăluie de ce a divorțat

Elena Băsescu a infirmat, de mai multe ori, că între ea și primul său soț, Bogdan Ionescu, ar fi probleme! A infirmat până a ajuns la divorț de tatăl celor doi copii ai săi.

Apoi, fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu a spus că nu are nicio relație. Asta, până când a fost fotografiată însărcinată cu Cătălin Tomata, un tânăr de 25 de ani, cu 12 ani mai mic decât EBA. Fosta eurodeputată a ajuns la momentul destăinuirilor și recunoaște motivele pentru care a divorțat.

"Decizia am luat-o, în primul rând, cu gândul la cei mici. Nu cred că ar fi fost bine să trăiască într-o casă în care mama şi tata nu se mai înţelegeau. E mai bine că s-a întâmplat acum, când sunt foarte mici, pentru că experienţa este mai puţin traumatizantă şi nu au avut foarte mult timp să-i asocieze pe mama şi pe tata împreună.

De dragul lor, eu şi Bogdan am decis să ne separăm. Nu am mai putut face compromisuri majore. Nu am vrut să falsific nici ideea de iubire şi nici pe cea de familie pentru ei. Cel mai bine este să fim cinstiţi pentru copiii noştri" a declarat Elena Băsescu pentru revista Viva.