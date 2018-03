O indragita vedeta, la un pas de depresie, imediat dupa nastere: "Plang zilnic. Nu vad motive sa fiu fericita"

Alessia sustine ca a fost la un pas de depresie dupa nastere. Vedeta a devenit mamica de doar doua luni, insa emotiile o coplesesc si spune ca are simptomele unui inceput de depresie.

"Am castigat 20 de kilograme, aveam 46 de kilograme inainte sa fiu insarcinata, de fapt m-am ingrasat 21 de kilograme... au trecut 2 luni de cand am nascut si vreau sa ajung la kilogramele pe care le aveam inainte. Nu sunt complexata, dar vreau sa ajung la silueta pe care o aveam inainte. Am simptomele unui inceput de depresie si vreau sa iau primele masuri. Am motive sa fiu fericita, dar nu le vad, aproape zilnic plang. In afara de iubitul si fiul meu, nu imi place sa mai fac nimic, nu mai am niciun hobby. Intr-o saptamana, doua vreau sa ma apuc de sport. Voi fi constienta ca ce am eu nu au multi si o sa ma consider un om norocos, cum sunt de fapt" a spus Alessia.