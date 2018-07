Paula Chirila a slabit peste 15 kilograme. Vedeta a dezvaluit dieta minune si a spus care este cea mai mare greseala a femeilor in procesul de slabire

Paula Chirila tine dieta, face sport si merge la diverse tratamente impotriva celulitei si a grasimii, astfel a reusit sa dea jos peste 15 kilograme. Dupa ce a mers la criosauna si a stat la minus 120 de grade, actrita blonda s-a dus sa probeze cateva rochii, care i-au venit perfect.

"Inghetam toate fricile, toate poftele de dulce, inghetam slaninutele care au mai ramas!", spunea la inceput Paula Chirila. Mai mult, frumoasa blonda a dezvaluit si dieta pe care o urmeaza, nu de capul ei, ci cu ajutorul unui nutritionist. "Am reusit sa slabesc cu ajutorul unui nutritionist, care mi-a facut o dieta echilibrata. Am dat jos din talie 9 centimetri. Mereu slabeam si ma ingrasam la loc si problema era mancatul la ore tarzii. Cea mai mare greseala este sa nu mananci nimic toata ziua si sa ai o masa copioasa seara. Niciodata sa nu sariti peste micul dejun. De exemplu eu mancam intr-o zi asa: la micul dejun iaurt cu fulgi de ovaz, seminte de chia si in, la prima gustare fructe de sezon, la pranz piept de curcan la gratar cu salata, la a doua gustare sticks de legume, la cina un shake sau peste la gratar. Fara zahar! Multa apa", a declarat Paula Chirila intr-o emisiune TV.