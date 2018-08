Pepe a vorbit despre divortul finilor lui: Connect-R si Misha: "Consideram noi ca e bine"

Actiunea de divort intentata in mare secret si pastrarea lui mai bine de un an a fostilor soti Connect-R si Misha a luat prin surprindere pe toata lumea. Chiar si pe nasul lor, care a marturisit ca e prima data cand aude asa ceva in ziua in care artistul a dezvaluit in mesaj ca nu mai e casatorit cu mama fiicei sale. In cadrul unui interviu oferit recent, Pepe a facut noi declaratii despre separarea finilor lui.

Potrivit dezvaluirilor facure in urma cu cateva ore, Pepe pastreaza o anumita limita cand vine vorba de decizii importante in viata apropiatilor sai. El a subliniat ca, indiferent de situatie, ii este alaturi si lui Connect-R, dar si Mishei. "Cu Connect-R vorbesc cand consideram noi ca e bine sa vorbim. Despre proiecte muzicale. Nu intram in detalii, nu intram in viata personala, pentru ca, indiferent de relatia de familie, fiecare decizie e luata de fiecare om in parte care e implicat. Sunt alaturi si de el si de Misha, indiferent de situatie. Nu vreau sa intru in detalii mai departe", a declarat Pepe in cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

Misha, pe numele din buletin Mihaela Sotrocan, e o artista din Romania. Ea s-a casatorit civil cu Connect-R pe 24 iulie 2013, iar in septembrie, 2014, ei si-au jurat credinta si iubire in fata Lui Dumnezeu. Cand si-au unit destinele, el avea 31 de ani, iar ea, 22. Nasii cuplului au fost Pepe si Raluca. Stefan Mihalache, pe numele de scena Connect-R, s-a nascut pe 9 iunie 1982 in Bucuresti. El este actor si artist de hip hop, dance si pop de etnie roma. Cei doi artisti au devenit parinti pe 25 ianuarie 2014. Fiica lor poarta numele Maya. Din pacate, dupa patru ani de mariaj, Connect-R si Misha au divortat in mare secret, respectiv in vara lui 2017. Anuntul despartirii a fost facut public marti, 14 august 2018, de cunoscutul cantaret pe contul lui de Instagram.