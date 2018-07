Pepe, lasat fara cuvinte. „Am vazut multe la viata mea, dar asa ceva, nu!"

Pepe este profund impresionat de un concurent care participa la show-ul "Next Star".

Sambata, 23 iulie, de la ora 20.00, in cea mai noua editie Next Star', prezentata de Dan Negru, la Antena 1, un pusti de doar 8 ani ii va lasa fara cuvinte pe toti cei prezenti in platou. „Am bucuria si onoarea sa va prezint un taifun!', le va spune Dan Negru celor trei jurati, atunci cand il va introduce pe scena pe micutul concurent.

La prima vedere, Mihai pare un pusti ca toti ceilalti. A incercat mai multe activitati cu care sa isi umple timpul liber, de la inot si karate, pana la sah si chitara, pana cand parintii sai au descoperit ca cea mai mare abilitate a sa este aceea de a jongla cu cifrele, mai ceva ca un calculator.

Desi nu a studiat incã inmultirea la scoala, Mihai frecventeaza un atelier de aritmetica mentala japonezã, unde chiar din prima zi si-a uimit profesorii cu abilitatile sale. Insotit de un soroban (abac japonez), Mihai va face calcule cu numere de pana la sase cifre cu o usurinta incredibila.

„Nu sunt prea multe de spus, sunt socata!', va marturisi Lidia, in vreme ce Pepe va completa: „Am vazut multe la viata mea, dar asa ceva nu am vazut!'.