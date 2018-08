Pepe si Dorian Popa au cazut de pe scena, iar Lidia Buble a lesinat in timpul concertului!

Sambata, 28 iulie, de la ora 20.00, intr-o noua editie "Next Star" prezentata de Dan Negru, la Antena 1, juratii Lidia Buble, Pepe si Dorian Popa isi aduc aminte de cateva momente mai putin placute ale vietii de artist. De pilda, in ce imprejurari au cazut de pe scena.

„Eram la Premiile MTV Romania, in 2004 cred, si tocmai primisem un premiu. In scena era o gaura, nu mai stiu cine o facuse inaintea mea, cred ca un artist de afara, dar nu ma anuntase nimeni de existenta ei. Si, in timp ce cantam, am cazut sub scena, frate. O jumatate de piesa am cantat de sub scena", a povestit Pepe. „Eu am cazut pe spate, la Bacau", si-a amintit Dorian.

„Eu am lesinat pe scena, acum doi ani, intr-o vara. Era foarte, foarte cald si, la ultima piesa, pur si simplu am cazut din picioare. Nici n-am realizat ce s-a intamplat, m-am trezit in culise", a adaugat Lidia Buble. „Alta data m-am grabit sa ajung la scena, am sarit un gard si mi s-au rupt pantalonii intre picioare. Asa am cantat", adauga Pepe, amuzat.