Primul interviu cu Liviu Arteni, dupa moartea Israelei. "Nu, nu e moarta, ma!"

Sfasiat de durere, Liviu Arteni a acordat un interviu telefonic, dupa aflarea vestii ca fosta lui sotie, Israela, a fost gasita fara suflare in casa. La scurt timp dupa ce vestea trista a fost facuta publica, Liviu Arteni a aflat despre tragedie si a reactionat intr-un mod tulburator. Cu greu si-a gasit cuvintele pentru a putea spune ce simte!

Liviu Arteni a trait un adevarat soc atunci cand a aflat ca Israela Vodovoz a murit. "Nuuu, nu e moarta, ma! (...) Am pierdut un om, am pierdut un om cu care vorbeam, un om cu care discutam", le-a spus barbatul reporterilor spynews. Israela Vodovoz a murit din cauza inelului gastric, care s-a rupt provocand o hemoragie interna. Se pare ca fosta balerina nu a respectat indicatiile primite de la medici dupa montarea inelului gastric. Femeia de afaceri a fost gasita vineri seara fara suflare in baie, dupa ce autoritatile au fost alertate de avocata ei, care nu reusise sa dea de ea la telefon de cinci zile.

Un obiect gasit in stomac i-a provocat moartea Israelei. Medicii au facut public rezultatul autopsiei

Israela Vodovoz a murit din cauza inelului gastric, care s-a rupt provocand o hemoragie interna. Se pare ca fosta balerina nu a respectat indicatiile primite de la medici dupa montarea inelului gastric. Moartea milionarei a venit si pe fondul complicatiilor aparute pe fondul astmului de care aceasta suferea. Dupa autopsie, medicii au prelevat si probe de sange, pentru a afla daca Israela Vodovoz ingerase medicamente sau stupefiante. Rezultatele probelor releva faptul ca Israela Vodovoz nu consumase droguri. Femeia de afaceri a fost gasita vineri seara fara suflare in baie, dupa ce autoritatile au fost alertate de avocata ei, care nu reusise sa dea de ea la telefon de cinci zile.