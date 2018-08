Printesa Lia si-a refacut pometii la 69 de ani! Ce si-a injectat in fata vedeta pentru a-si reface pielea

Adepta a frumusetii, ea a apelat la medicii esteticieni de la o cunoscuta clinica estetica din Capitala! De cand a aparut in spatiul public, Printesa Lia s-a remarcat prin eleganta si stil.

Printesa are, insa, trucurile ei de frumusete. Drept dovada, recent, a vizitat cea mai cunoscuta clinica de estetica din Bucuresti, pentru o serie de interventii la nivelul fetei. "Sa te ingrijesti este o datorie pe care o ai. In plus, trebuie sa recunoastem ca un aspect fizic placut iti asigura o serie de avantaje, cum ar fi o incredere in tine mai mare", este de parere vedeta care considera ca trebuie sa se ingrijeasca, indiferent de varsta sau pozitie sociala.

Adepta acestor interventii, Printesa Lia si-a injectat fata si este extrem de multumita dupa interventia invaziva. "Este prima vizita pe care a facut-o la clinica nostra. Ne bucuram ca ne-au ales pe noi si ca putem avea grija de familia regala. Pentru prima vizita am stabilit un plan de tratament si am realizat o singura interventie, corectia pometilor cu acid hialuronic. Urmeaza ca Printesa Lia sa revina in urmatoarele saptamani pentru terapia vampir si pentru o depigmentare a cearcanelor", a declarat Valentin Burada, fondatorul clinicii.