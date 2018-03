Prostia călătorește cu Asia Express

Ana Baniciu și Raluka, două căprițe de televiziune, nimerite în emisiune, ca musca-n lapte. Nu știu care au fost criteriile de selecție a concurenților participanți la emisiunea din titlu, dar inteligența nu s-a numărat cu siguranță printre ele.

Acum două zile, am râs, ținându-mă cu mâinile de grăsimea de pe burtă, în timp ce urmăream Asia express de la Antena 1 și trâgând din când în când cu ochiul la anosta și plicticoasa "Ferma vedetelor" de pe PRO TV, unde actorul de bancuri și glume proaste Andrei Duban, încălțat cu un tenis roșu și unul albastru, avea diaree verbală metafizică. În episodul umărit concurenții trebuiau să ajungă în orașul laoțian Savannakhet, un fel de Găiești de Dâmbovița, dar mult mai murdar.

Cum din punct de vedere dramaturgic nu s-a întâmplat mai nimic interesant, să luăm personajele la puricat rând pe rând. Atingând cu brio limita de sus a prostiei inconștiente, Daniela Crudu s-a dat, ca de obicei, în stambă, vorbind cu precipitații, ușurându-se prin boscheți și expunându-și din când în când silicoanele acoperite cu piele. (aș fi scris țâte, dar nu o fac, pentru că aș jigni frumusețea naturală a glandelor mamare). Vica Blohina, nu mult prea prea departe de Daniela Crudu, însă cu țigele pe cap și boii minții în staul.

Andrei Ștefănescu, singurul cu vorbele acasă și spectacol în sânge, a ținut tot episodul în spate, cu umor, nu de puține ori de bună calitate. Liviu Vârciu, ex-manelist convertit la entertainmentul de prost gust, replica masculină a Danielei Crudu, stupid și fals cu pretenții, a repetat de zece ori "senkiu, săr" ( "thank you, sir", pentru cei alfabetizați) mulțumind unei doamne și dovedind ori că e prost, ori că nu vede bine, ori că mintea îi joacă feste cu "acte ratate", cum spunea psihanalistul Freud, confundând-o pe mamaie laoțioană cu un dudui (masculinul de la duduie. N.A.) Dorian Popa, a stat mai tot timpul co ochii beliți a panică interioară și în afară de faptul că și-a expus steroizii, pardon, mușchii nu a excelat prin nimic.

Mama lui Dorian, vădit depăștă de situație, dar încercând să țină pasul cu caprele mai tinere din competiție. (Cine v-a pus, doamnă, să vă băgați în așa ceva?) Ana și Raluka, două găinușe (reține diminutivul) care nu au putut ține de coarne un tractor cu două roți, dând o inegalabilă mostră de prostie practică. (poate dacă erau doi striperi ar fi găsit imediat modalitatea cea mai bună de ale ghidona coarnele de 8 martie) Lora și Ionuț, un cuplu favorizat de posibilitatea de a avea activitate în doi sub plapumă. Alfel, inodori și plicticoși, ca două absorbante nefolosite.

