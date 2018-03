Razboi intre fiica Israelei si Liviu Arteni. Care a fost motivul pentru care cei doi nu isi mai vorbesc

La doua zile de cand Israela a murit, au iesit la iveala detalii nestiute din viata ei, dar si despre fostul ei sot, Liviu Arteni, cu care a fost casatorita timp de zece ani. Potrivit click.ro, fiica decedatei si Liviu nu isi vorbesc de ceva timp si asta din cauza comportamentului violent pe care acesta il avea.

Israela este una dintre autoarele cartii „Abuz in familie. Fictiune sau realitate?", volum pe care l-ar fi scris in urma unui incident care a marcat-o. Dupa ce s-au despartit, el si-a inecat amarul in bautura si a plecat de acasa, fiind vazut vara trecuta cersind la Cannes, iar ea s-a retras din viata publica, fiind mai mult preocupata sa le ajute pe femeile, victime ale violentei domestice. Cartea pe care Israela a scris-o a aparut cand ajunsese deja la capatul puterilor, fiind de mai multe ori agresata fizic si verbal. In filele publicatiei, Israela povesteste un episod mai putin stiut. Femeia de afaceri sustine ca alcoolul i-ar fi luat mintile lui Liviu Arteni, care ar fi agresat-o si pe fiica ei, Hilla, nu doar pe ea. Totul s-a petrecut cu ani in urma sub ochii clientilor de la pensiunea Livisra din Viseul de Sus, pe care cei doi o administrau.

„Fiica mea Hilla este o femeie puternica, o mama extraordinara, director de firma care se mandrea ca imi seamana. Nu a stiut si nu a vazut niciodata violenta domenstica pana ce incercand sa-l linisteasca pe abuzatorul baut (n.r. Liviu Arteni), care urla in timp ce oaspetii se odihneau la pensiune, a fost impinsa peste mine si am cazut amandoua. Ea era gravida in luna a cincea. Nepotica mea Sol s-a nascut prematur la sapte luni, dupa ce mama ei a stat atunci la pat o luna de la incident. Sol a avut un kilogram la nastere. Greu, dar Slava Domnului este bine. Hilla a pus punct si nu a mai acceptat sa vorbeasca cu el„, spune Israela intr-un pasaj din carte.