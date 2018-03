Romanca violata in somn de un afacerist de succes din Londra. "Am fugit fara sutien din casa lui"

Un om de afaceri britanic ar fi violat o romanca, in timp ce aceasta dormea, in apartamentul sau de lux, dupa ce au impartit un taxi la plecarea dintr-un club de noapte exclusivist din Londra. Valentin Kryzyzyk, de 27 de ani, din Battersea, este acuzat ca a violat o romanca, dupa ce au petrecut amandoi seara in acelasi club extrem de exclusivist din Mayfair - Maddox Club, relateaza Daily Mail.

"Tanara isi petrecuse seara alaturi de un grup de prieteni. Mai intai intr-un club de noapte in apropierea Oxford Street, pe care l-au parasit in jurul orei 1 dimineata, pentru a merge la un alt club din West End - Maddox. Ea a parasit grupul de prieteni ce petrecea in clubul Maddox in jurul orei 4 dimineata, pentru ca se simtea obosita. Camerele de supraveghere ale clubului ilusteaza faptul ca tanara a incercat sa gaseasca, fara succes, un taxi.

Apoi este vazuta reintrand in club, peste un sfert de ora. Nu se poate afirma cu certitudine la ce ora a parasit din nou clubul si daca era insotita, pentru ca supravegherea video a incetat in jurul orei 5 dimineata. Se presupune ca a facut-o intre 5.15 s 5.30, pentru ca alte camere de supraveghere o infatiseaza alaturi de acuzat, la ora 5.33, in apropierea casei acestuia din Battersea.

Din imagini se poate remarca faptul ca cei doi merg tinandu-se de mana, acuzatul conducand-o pe tanara, intr-o avansata stare de ebrietate catre intrarea in blocul in care se gaseste apartamentul acestuia", a declarat procurorul care a anchetat acest caz.

"Victima sustine ca ajunsa in apartamentul lui Kryzyzy, au fumat cate o tigara pe balcon, in timp ce el i-a povestit despre afacerile pe care le detine in Londra. Apoi, spunandu-i ca este extrem de obosita s-au indreptat catre dormitor, iar in momentul in care acuzatul s-a asezat alaturi de ea in pat i-a spus acestuia ca nu este interesata sa faca sex cu el.

Ea isi aminteste ca acuzatul nu a primit foarte bine aceasta veste si ca inainte de a pica intr-un somn foarte adanc, l-a indepartat de ea. Urmatorul lucru pe care si-l mai aduce aminte este ca s-a trezit aproximativ o ora mai tarziu, cand a realizat ca hainele sale nu mai erau in starea in care se gaseau atunci cand adormise, nu mai purta nici bluza si nici sutienul, iar fusta sa lunga era ridicata deasupra mijlocului sau. A fugit imediat din apartament si a sunat la politie in momentul in care a ajuns acasa", a adaugat procurorul.

Examenul de laborator a demonstrat ca probele DNA prelevate chiar in acea zi apartin lui Kryzyzyk, care a fost arestat si pus sub acuzare pentru viol. In interogatoriu Kryzyzyk le-a spus politistilor ca este implicat intr-o relatie de lunga durata si nu si-a mai facut de cap cu o alta partenera de prin 2012. El a pretins ca nu ar aduce niciodata in apartamentul sau o persoana abia cunoscuta, pentru ca detine multe lucruri de valoare, ca nu o cunoaste pe romanca si ca este convins ca in ziua in care se presupune ca ar fi violat-o a fost plecat din tara. Procurorul de caz este de parere ca urmatorul pas pe care il va face Kryzyzyk in apararea sa este acela ca va nega acuzatia de viol si ca va pretinde ca sexul a fost consensual. Procesul continua la Londra.