Roxana Ciuhulescu, probleme cu sarcina. "Ma rog la Dumnezeu. Am suferit ca un caine"

Roxana Ciuhulescu, probleme cu sarcina. Vedeta va deveni mama pentru a doua oara si a vorbit pentru prima oara despre momentele dificile prin care a trecut.

„Organismul se comporta altfel. Am avut momente in care mi-a fost frica ca il pierd, ma rog la Dumnezeu sa-l nasc la termen si sa fie un copil sanatos si sa aiba un pic de noroc. 2017 a fost de la agonie la extaz. Am suferit ca un caine. Nu as dori nici dusmanilor mei sa treaca prin tot ce am trecut eu. Ma bucur ca am avut taria sa ma rup si sfatuiesc toti oamenii care traiesc in relatii toxice sa faca asta„, a spus Roxana Ciuhulescu pentru revista VIVA!

Roxana Ciuhulescu a anuntat recent pe blocul personal, ca va deveni mama pentru a doua oara si ca va avea un baietel cu actualul iubit. Fosta prezentatoare tv mai are o fetita din casnicia anterioara.

„Da! - voi deveni mamica pentru a 2-a oara, iar fetita mea, Ana Cleopatra, va avea - in sfarsit - un fratior! (...) Desi eram pregatiti pentru orice tratament care ne-ar fi ajutat sa concepem acest copil, iata ca, surprinzator, acest lucru s-a intamplat natural. Ani de zile mi-am dorit si m-am chinuit sa aduc pe lume un al 2-lea copil, insa intotdeauna Dumnezeu le potriveste cand si cu cine trebuie, nu? Nimic nu este intamplator!", a scris aceasta pe blog.