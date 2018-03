S-a aflat ce salariu incaseaza Simona Gherghe la Acces Direct

Simona Gherghe se numara printre cele mai indragite prezentatoare din Romania, iar multi se intreaba ce salariu castiga vedeta TV de la "Acces Direct". Nu mai e niciun secret acum.

Simona Gherghe, gazda emisiunii "Acces Direct" difuzata de Antena 1, castiga un salariu mare din acest proiect in care este implicata, aceasta ar incasa in fiecare luna aproximativ 7000 de euro. Mai mult, salariul prezentatoarei TV poate creste atunci cand publicul este din ce in ce mai numeros. Atunci cand audienta este mare, Simona Gherghe ar primi un bonus din partea sefilor. In luna mai a anului trecut, Simona si sotul ei, Razvan Sandulescu, au devenit pentru prima oara parinti.