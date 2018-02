S-a întors acasă din Belgia şi şi-a prins nevasta în pat cu altul. Ce a cerut amantul

Un barbat care s-a intors de la munca in strainatate si-a prins sotia in pat cu amantul si a filmat totul.

Sotul a intrat in casa si si-a prins partenera in pat cu un alt barbat, asa ca a inceput sa filmeze totul. Mai calm decat ar fi fost oricine in aceasta situatie, sotul intors de la munca in strainatate a fost de acord sa asculte explicatiile. In acele momente, insa, amantul care era dezbracat in pat, alaturi de sotia barbatului a simtit cum i se face rau si cateva secunde mai tarziu a cerut un pahar cu apa. In tot acest timp, sotia sta relaxata si mai are doar putin pana cand incepe sa rabufneasca.