S-au aflat detalii nestiute din viata lui Busu! Iata cum si-a inceput cariera

Florin Busuioc a trecut pe langa moarte in urma cu cateva zile si cu putin noroc nu va mai trece mult pana cand il vom revedea la rubrica Meteo. Putina lume stie insa ca Busuioc si-a inceput cariera aruncand carbune intr-un cuptor. Florin Busuioc s-a nascut in Hunedoara si este de profesie operator chimist. Inainte sa plece in armata, a lucrat la Combinatul Siderurgic din localitate, fiind incadrat "cocsar".

"In Hunedoara traiam si 30.000 oameni din 60.000 lucrau la Combinatul Siderurgic si a atunci a fost firesc sa lucrez acolo. Bizareria este alta: aveam calificare de operator chimist si am aflat abia cand m-am angajat la Combinat ce inseamna de fapt aceasta calificare. Opreatorul chimist este acea persoana calificata care cu lopata ia carbunele si il arunca in cuptor pentru a se crea acel ingredient esential pentru otel care se numeste cox. Asta faceam acolo. Am stat vreo doua saptamani, dupa care am devenit pictorul unitatii si m-am ocupat de aceleasi lozinci", a spus Florin Busuioc cu cativa ani in urma. Aceasta nu a fost singura slujba complicata pe care Busu a avut-o inainte sa ajunga la Meteo. El a lucrat o perioada si ca "decorator de vitrine" la Cooperativa Mestesugareasca.