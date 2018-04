Salman Khan, iubitul Iuliei Vântur, condamnat la cinci ani de închisoare. Actorul a fost deja aresta

O instanţă din India l-a condamnat la cinci ani de închisoare şi plata unei amenzi de 10.000 de rupii (aproximativ 154 de dolari ) pe actorul Salman Khan, într-un caz de braconaj, informează presa internaţională.

Actorul a fost deja ridicat de poliţişti, însă avocaţii lui au anunţat că vor contesta sentinţa şi vor cere eliberarea pe cauţiune, informează postul de televiziune NDTV. Khan, iubitul româncei Iulia Vântur, a ucis două exemplare dintr-o specie protejată de antilope, antilopele negre, în satul Rajasthan din vestul Indiei, în timpul filmărilor pentru o producţie cinematografică.

Patru alţi actori care au jucat în filmul respectiv au fost şi ei puşi sub acuzare, însă au fost, ulterior, achitaţi. Aceasta nu este prima problemă pe care Khan o are cu legea. În decembrie 2015 acesta a fost achitat într-un dosar în care era acuzat că ar fi aplicat lovituri cauzatoare de moarte unui om al străzii. Este a patra acuzaţie gravă pe care o primeste actorul în legătură cu filmul Hum Saath Saath Hain din 1998. În celelalte trei capete de acuzare, Khan a fost achitat. Salman Khan are o relaţie de aproape şase ani cu Iulia Vântur, aceasta din urmă fiind stabilită acum în India.