Samsung risca o amenda astronomica pentru ca a copiat tehnologii

Procesele pe marginea unor brevete continua sa se reflecte in sume suprinzator de generoase, iar Samsung se pregateste sa fie cea mai noua victima.

Un nou proces a fost intentat de curand impotriva celor de la Samsung intr-un tribunal din Texas. PACid Technologies, o companie americana specializata pe criptarea datelor spera sa obtina aproximativ 3 miliarde de dolari de la Samsung. Motivul procesului are legatura cu trei brevete ce descriu criptarea informatiilor obtinute de senzorii biometri de pe mobile.

Cu alte cuvinte, PACid Technologies a dat in judecata Samsung pentru ca modul in care iti pastreaza amprenta dupa ce ti-a inregistrat-o nu este foarte original. In contextul in care respectiva metodologie este prezenta in toate telefoanele de top ale companiei, suma ceruta de 2,82 miliarde de dolari nu este neaparat absurda. Algoritmul folosit pentru obtinerea unei sume atat de precise a implicat taxarea fiecarui terminal comercializat cu trei dolari.

Lista telefoanelor care sunt vizate de noul proces impotriva sud coreenilor include Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S8, Galaxy S8+. Toate telefoanele mentionate ruleaza un software cu potential de incalcare a brevetelor detinute de PACid. Aplicatia Samsung Pass pentru criptarea datelor si platforma proprietara Knox au fost amandoua detaliate in documentele inaintate catre tribunal.

Este greu de estimat modul in care se va finaliza acest proces, dar probabil va implica mai multi ani petrecuti in fata judecatorilor, o serie de apeluri la decizii si contra-procese. Un oficial Samsung a declarat deja ca planuieste sa gaseasca subiecte pentru inaintarea unor procese impotriva PACid.

In contextul in care vor exista procese intentate de ambele parti, sunt sanse semnificativ mai mari ca intreaga dezbatere sa se incheie la masa tratativelor, cu ajutorul unui mediator. Merita avut in vedere faptul ca tehnologiile vizate de PACid sunt destul de generaliste, iar daca Samsung pierde procesul, nu este exclus sa urmeze Google, LG Electronics sau alti producatori de mobile.