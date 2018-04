Scandal de urias in showbiz: Delia Matache, acuzata de plagiat. Reactia inedita a cantaretei

Noul single lansat de Delia, "Du-te-ma", a starnit controverse. Unii au acuzat-o pe artista ca a plagiat una dintre piesele lui Lady Gaga, asa ca Delia le-a explicat de ce acuzatiile lor sunt nefondate.

Suparata la culme ca a fost acuzata de plagiat, Delia a postat pe Facebook un clip in care interpreteaza la pian fragmente din "Du-te-ma" si "You and I", pentru a arata diferentele. "Singurul lucru care va duce in vibe-ul acela e toba, dar asta este toba tipica pentru acest gen muzical, pop rock. O mai puteti asculta la «I love rock‘n'roll». Nu poti acuza de plagiat pentru o toba si o chitara electrica", a explicat artista.