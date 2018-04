Scandal imens! S-a aflat castigatorul de la „Chefi la cutite", sezonul 5 care pleaca acasa cu premiul de 30.000 de euro

Ana Ionescu, una dintre concurentele de la „Chefi la cutite" din cadrul editiei de marti, 17 aprilie, a dat raspunsul la cea mai mare intrebare: „Din echipa cui va veni marele castigator al sezonului 5?". Mai mult, ea le-a prezis viitorul celor trei jurati: Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu si Sorin Bontea.

Pe langa talentul din bucatarie, Ana Ionescu mai detine unul mai putin obisnuit! Concurenta de la „Chefi la cutite" are capacitatea de a citi atat persoanele din fata ei. Mai mult, ea stie sa dea si in carti, cum se spune in popor. Cu toate ca s-a straduit cand a facut preparatul ei, niciunul dintre cei trei chefi nu a fost incantat atat de mult, incat sa ii dea cutitul.

Totusi, Ana Ionescu a castigat oportunitatea de a sta a stat la masa cu Florin Dumitrescu, Sorin Bontea si Catalin Scarlatescu. Nu degeaba! Le-a dat in carti! Citirea a avut la baza o simpla intrebare, pentru fiecare chef: „va castiga acest sezon?". Primul care a aflat verdictul a fost Chef Sorin Bontea. „Pai, stai putin ca asta e Spanzuratul aici. E asa intre. Nu s-a decis inca. Este intre da si nu", a explicat Ana Ionescu, in contextul in care chef Sorin Bontea a fost fericitul castigator al sezonului precedent.

„Raspuns negativ. Numai si numai daca te vei lupta cu adevarat sa castigi", a fost raspunsul cartilor, unul neplacut pentru chef Catalin Scarlatescu, care a castigat ultima oara in sezonul 3. Iar in cazul lui chef Florin Dumitrescu, raspunsul a fost simplu si la obiect: „Da!". Glumele dintre cei trei jurati de la „Chefi la cutite" nu au intarziat sa apara. Florin Dumitrescu si Sorin Bontea au spus ca „diagnosticul" dat de concurenta Ana Ionescu l-a bagat pe Catalin Scarlatescu in depresie. „De insurat nu te insori, nu castigi niciun sezon... Ce faci aicea?", i-a zis Sorin Bontea in gluma lui Catalin Scarlatescu.