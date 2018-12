Scandal in showbiz! Vedeta l-a facut praf pe Dorian Popa! ”Papitoi fara creier”. Totul a inceput dupa ce l-a vazut in platoul de la Antena 1

Sexy-Fachira il face praf pe Dorian Popa! Totul se petrece pe pagina ei de socializare. Motivul? Transformarea lui Dorian Popa in prezentator tv. Dupa ce a revenit din Madagascar, acolo unde si-a rupt piciorul in timpul unui realitz-show, Dorian Popa a inlocuit-o pe Anisia Gafton in emisiunea „Xtra Night Show".

Aceasta noua ocupatie a lui Dorian Popa a bulversat-o, precum se poate trage concluzia, pe Sexy-Fachira, desi sunt mai multe voci care spun ca Dorian nu avea ce sa caute intr-o astfel de postura. Daniela Dumitru - cunoscuta sub numele de Sexy-Fachira - a postat, zilele trecute, un text acid la adresa noului prezentator tv. In doar cateva cuvinte, Daniela si-a transmis punctul de vedere, nemiloasa, fara sa fie interesata de reactia celui vizat. Parerea critica despre Dorian Popa a fost expusa prietenilor din online fara menajamente:

"Cum sa il pui pe Dorian, un papitoi fara creier, langa Bordea, un geniu, cum? Probabil Dorian este adus pentru publicul (din pacate majoritar) care se duc (n.red. - duce) la referendum si se minuneaza ca anul nasterii plus varsta da 2018. Epidemia de tampenie ia prea mare amploare", a scris Sexy-Fachira. Totodata, ea a scris ca se simte "scarbita". Sexy-Fachira nu s-a multumit doar cu atat, asa ca a intervenit si in legatura cu unele comentarii lasate de prietenii virtuali. "Pe oricine pui alaturi de Dorian devine geniu in comparatie. Nu vorbim de savanti aici, dar Bordea este foarte bun in ce face", a mai scris ea.