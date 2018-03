Secretul pe care il ascunde muntele in care sunt sculptati cei mai importanti presedinti americani

Muntele Rushmore din Dakota de Sud este una dintre cele mai faimoase atractii turistice din Statele Unite. Sculpturile celor mai importanti presedinti ai Statelor Unite ale Americii, cioplite in piatra, au devenit o emblema a SUA.

George Washington, primul presedinte, Thomas Jefferson, al doilea, Abraham Lincoln, al saisprezecelea si Theodore Roosevelt, al douazeci si saselea sunt cei patru presedinti ai Statelor Unite care se ridica din munte. Totusi, muntele ascunde ceva. Putini stiu ca pe suprafata liniei parului lui Abraham Lincoln se afla o usa, care duce catre o camera a carei rol initial a fost depozitarea unor documente extrem de valoroase ale Statelor Unite, scrie History.com.

Pe data de 31 octombrie 1941, dupa un efort de 14 ani, sculpturile au fost terminate. Planul initial al sculptorului Gutzon Borglum a fost cel de a include langa capul lui Washington o inscriptie masiva, care sa cuprinda noua dintre cele mai importante evenimente din istoria Statelor Unite, din perioada cuprinsa intre anii 1776 si 1906.

Cu toate acestea, in ciuda dimensiunilor mari, textul nu era vizibil de la distante mari, iar aceasta portiune a fost folosita pentru a se sculpta capul lui Abraham Lincoln. Mai mult, a avut initiativa unui depozit in munte care ar putea ascunde unele dintre cele mai importante artefacte si documente ale SUA, precum Declaratia de Independenta. Sculptorul si-a imaginat o scara ce urca Muntele Rushmore si ajunge la o camera numita Hall of Records.

Aceasta camera urma sa aiba usi de sticla si, de asemenea, o inscriptie scrisa de John Edward Bradley, care a castigat un concurs national sponsorizat de ziarul Hearts, urma sa detalieze istoria tarii de la fondare pana in momentul construirii Canalului Panama. Dulapuri din bronz si din sticla, care trebuiau sa se afle in aceasta camera, urmau sa depoziteze acele documente importante.

In luna iulie a anului 1938, muncitorii au inceput sa sculpteze in piatra, pe partea nordica, ceea ce urma sa fie acea camera de o importanta majora. Cu toate acestea, dupa doar un an, guvernul federal, care acoperea intregul cost al acestor constructii, i-a ordonat lui Borglum sa opreasca constructia acestei camere si sa se concentreze asupra definitivarii portretelor presedintilor.

Sculptorul muntelui Rushmore a murit in martie 1941, iar fiul sau, Lincoln si-a dat toata silinta pentru a termina sculpturile celor patru presedinti, dar Hall of Records nu a mai fost finalizata vreodata. Insa, pe data de 9 august 1998, patru generatii din familia sculptorului s-au adunat in acea camera ramasa neterminata, iar pe 16 panouri de portelan au insciptionat parti din documente importante precum Declaratia de Independenta, biografia sculptorului si istoria construirii acestui monument. Ulterior, acestea au fost depozitate in cutii de lemn si de titaniu, coborate in pamant si acoperite cu o piatra de granit de 1.200 de kg. Din cauza masurilor de siguranta si de control, vizitatotii nu au acces in acea camera.