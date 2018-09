Semnul observat de Brigitte Sfat pe cererea de divort: "Imi tremura corpul, nu am crezut niciodata"

Ieri, 26 septembrie, a fost o zi cu o incarcatura emotionala foarte mare pentru Brigitte Sfat. Vedeta si Ilie Nastase au divortat oficial, iar in sala de judecata, ea a vazut un semn pe care nu se astepta sa-l vada. In cadrul unui interviu, Brigitte Sfat a marturisit ce a observat pe cererea de divort de fostul tenismen.

Carcotasii ar spune ca e "bad karma", insa altii ar zice c-ar fi pura coincidenta... insa, pentru Brigitte Sfat a fost cu siguranta un soc, dupa cum chiar ea a marturisit la "XNS". Fosta sotie a lui Ilie Nastase a simtit un gol in stomac in momentul in care a vazut pe cererea de divort care era, de fapt, numarul certificatului de casatorie. 777 este numarul ei norocos.

"Nu m-am uitat unde este in sala Ilie, pentru ca nu m-am simtit foarte bine, imi tremura corpul. Certificatul de casatorie era numarul 777. Am vazut acum pe cererea de divort. Nu credeam niciodata, era numarul meu norocos. Nu am crezut niciodata si in numele lui Dumnezeu ca eu voi face acest pas, dar nu am fost foarte bine.

Nu are rost sa mint. In sala de judecata nu l-am privit in ochi. Nu am discutat, doar la sfarsitul procesului. Ne-am luat la revedere si fiecare cu viata lui si asta este. Cred ca el este foarte fericit pentru ca a intalnit o femeie mai buna decat mine", a declarat Brigitte Sfat in cadrul emisiunii "XNS".

Dupa pronuntarea divortului, Ilie Nastase a spus doar: "Am divortat, cam asa! Sunt liber! N-avem ce sa impartit, nu e niciun partaj. Nu stiu daca o sa ma insor iar, de-abia m-am imprietenit cu ea. Si Ioana a mai fost casatorita", potrivit libertatea.ro. Brigitte Sfat si Ilie Nastase au divortat in toamna acestui an