Statueta furata la Oscar 2018. Castigatoarea premiului pentru cel mai bun rol feminin a ramas fara trofeu

Frances McDormand sarbatorea la Governor's Ball, petrecerea oficiala organizata de Academia de la Hollywood, castigarea Oscarului pentru cea mai buna actrita principala pentru rolul sau din filmul 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri', dar, la un moment dat, si-a dat seama ca statueta a disparut in momentul in care numele ei trebuia gravat pe soclu.

Actrita nu a putut sa-si stapaneasca lacrimile in timp ce a cautat disperata, impreuna cu sotul ei, regizorul Joel Coen, prin sala situata doua etaje deasupra celebrului Teatru Dolby, unde s-a desfasurat gala premiilor Oscar. Ulterior, Departamentul Politiei din Los Angeles a confirmat ca un barbat de culoare a fost arestat in acest caz.

Reprezentanta actritei, Simon Halls, a confirmat ziarului USA Today ca agentii de securitate ai evenimentului au avut grija ca actrita sa-si recupereze pretioasa statueta. Potrivit ziaristei Cara Buckley, fotograful celebrului chef al galei, Wolfgang Puck, a fost cel care l-a prins pe hot. "Fran si Oscarul ei sunt fericiti impreuna si se bucura de un hamburger la In-N-Out", a precizat Halls.