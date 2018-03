Tatii, actori in "Liceenii", copiii lor, colegi la teatru

A implinit 50 de ani in octombrie 2017, insa lui Stefan Banica nu-i pare rau ca trec anii. Are un boboc de baiat, care duce cu mandrie mai departe numele "Banica". Radu Stefan nu e doar o frumusete de baiat, ci si un elev stralucit si un actor care promite. El si baiatul lui "Ionica", din "Liceenii", joaca in aceeasi piesa de teatru.

Are 16 ani, iar la varsta lui isi ocupa timpul cu fapte care ar face mandru orice parinte de adolescent. In timp ce altii isi fac veacul deja prin cluburi, iata ca exista si elevi de liceu cu indeletniciri laudabile. Radu Stefan Banica invata foarte bine, picteaza, face origami si este nelipsit de pe scena teatrului, pe care joaca cu multa daruire si talent. Juniorul lui Banica este un baiat in banca lui, care vrea sa faca performanta in domeniul actoriei. Iata ca regizorul Victor Ioan Frunza l-a descoperit si l-a chemat sa joace in piesa "Totul in gradina", la Teatrul de Comedie, alaturi de actori consacrati, precum Emilia Popescu, Mirela Zeta si Dan Radulescu. Spectacolul a avut deja doua reprezentatii si s-a bucurat de un impact bun la public, iar colegii de scena au fost impresionati sa-l descopere pe juniorul lui Banica.

"Radu Stefan a jucat in piesa «Totul in gradina», la Teatrul de Comedie si putem spune ca viitorul suna bine", a declarat Mirela Zeta pentru ziarul Click! Surpriza pentru public a fost mare cand au vazut pe scena copiii actorilor din filmul "Liceenii", respectiv pe juniorul lui Banica si pe cel al lui Mihai Constantin, Matei. Se spune ca tandara nu sare departe de trunchi si este valabil si in acest caz, deoarece Stefan si Matei Constantin au mostenit cu brio talentul parintilor. Cei doi joaca pe rand in aceeasi piesa, rolul lui Roger, si au facut impresie tare buna. Stefan Banica si Mihai Constantin au fost Mihai si Ionica in celebra pelicula "Liceenii". Stefan Banica il are pe Radu Stefan din relatia cu Camelia Constantinescu si pe Violeta, din casnicia cu Andreea Marin. Chiar daca locuiesc la mame, copiii sunt mereu in preajma lui Stefan si i-au fost alaturi si in concertele speciale. De cativa ani, artistul are o relatie cu solista Lavinia Parva care i-a devenit si sotie anul trecut. Nu este exclus ca aceasta sa-i daruiasca al treilea copil.

Actorul Mihai Constantin (53 de ani) nu e doar fiul marelui George Constantin si nepotul Tamarei Buciuceanu Botez, ci si un foarte bun actor, pe care il vedeti pe scenele teatrelor din Bucuresti. Mihai Constantin a devenit celebru datorita rolului lui Ionica, din "Liceenii", elevul rebel si mereu pregatit sa faca o gluma in timpul orelor. Acum, la 53 de ani, se poate spune ca e si un parinte mandru, caci are doi copii frumosi, Maria si Matei Constantin.