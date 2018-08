Teo Trandafir: Am fost un copil mediocru, nu am iesit in evidenta cu nimic, nu am luat premiu niciodata!

Teo este vedeta de televiziune de ani de zile, cu tot ce inseamna asta, a fost pe val, a facut audiente uriase, o iubea o lume intreaga, apoi a cunoscut si reversul medaliei, cand toata munca i-a fost contestata, cand nu putea iesi cu saptamanile din casa, pentru ca paparazzii erau nelipsiti si o vanau si in cele mai grele momente ale vietii ei.

Din toamna, va fi gazda unei emisiuni noi la Kanal D, "Vrei sa fii milionar?", dar isi va pastra si formatul cu care s-a consacrat la acest post de televiziune, "Teo". Intr-un interviu acordat ziarului Adevarul, Teo vorbeste despre copilarie, dragoste, munca de televiziune, copil sau paparazzi. Intrebata fiind daca a fost afectata, in vreun fel, in copilarie de divortul parintilor ei, Teo a raspuns transant: "Nu. Copiii care dau foarte mult vina pe parinti pentru pe esecul lor sunt ratati pentru ca nu au inteles nimic. Foarte multi dintre cei care ma inconjoara spun ca nu au reusit pentru ca mama i-a certat, tata nu le-a insuflat anumite lucruri, parintii au divortat sau mamica a decedat. Nu, ai ratat pentru ca ai ratat. In prima luna poti sa plangi, in primul an poti sa plangi, dar daca plangi 20 de ani pentru ca mamica te-a certat esti prost". A continuat apoi: "Mie exact asta mi s-a intamplat. Esti un copil de nota „sapse", esti un copil mediocru, nu o sa fii niciodata in stare de nimic. Si ca sa le arat ca nu este asa am fost in stare sa musc din cer. Si ma bat cu oricine acum, doar ca sa-i arat lui tata ca nu a avut dreptate. Chiar am fost un copil mediocru: nu am iesit in evidenta cu nimic, nu am luat premiu niciodata, am luat mentiune.

Mi-am zis: Bai, stimata fata. Esti un copil mediocru, de nota sapse, nu ai putea performa in nimic, nu vei putea sa stai cu astia toata viata. Cum facem? Hai sa performam, boss! Si m-am pus pe un sfant invatat si pe o sfanta desfacere. A fost ca o renastere, stii cum a fost la italieni, am fost Leonardo da Vinci combinata cu Galileo Galilei, altoita cu Giordano Bruno. I-am mancat pe micuti ca nu se mai putea. Nu eram in stare de nimic.

Vedeta TV a vorbit si despre perioada in care nu a mai fost prezenta pe micile ecrane.

"Televiziunea are o parte buna si o parte proasta. Partea buna este cea evidenta: ca apari la TV, ca-ti faci treaba si iti iei banii. Partea proasta este cea in care te haituiesc paparazzi ca pe un caine prin boscheti. Daca renunti la televiziune, ramai cu partea proasta. In acea perioada am fost si saraca, si haituita de paparazzi prin boscheti. „Iata in ce hal a iesit vedeta". Eram saraca rau, rau. Cum voiau sa ies? Niste oameni care nu au inteles nimic. Dar e treaba lor. Ei se justifica spunand ca-si castiga astfel existenta.

Cand am divortat s-au mutat in fata casei mele, la propriu, cu bagajele, cu apa, isi imparteau unul altuia mancare si eu sufeream in casa ingrozitor. N-am putut sa o scot pe fiica-mea din casa o saptamana. Cretinii spun ca trebuie sa-ti asumi. Nu trebuie sa-ti asumi. Eu, de exemplu, daca trebuie sa merg pe strada cu un barbat, care arata macar de departe ca un om, e clar ca este: iubitul secret, barbatul misterios, cateodata se intampla sa fie cate 2-3. Daca vine unul sa ma ajute sa-mi pun motorina-n rezervor, nu inseamna ca dupa imi pune si „mo-to-ri-na-n re-zer-vor„", a explicat ea.