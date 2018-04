Testamentul Ionelei Prodan. Ce avere lasa mostenitorilor artista

Desi poate parea putin ireverentios, decesul Ionelei Prodan aduce in discutie si mostenirea pe care o lasa urmasilor sai. Dar cum ea insasi a vorbit despre asa ceva...

"Da, mi-am facut testamentul. Prima data l-am facut asa mai negandit, decat de mine. Apoi, le-am chemat pe amandoua fetele. Asta e a ta, asta e a ta. La nepoti nu am impartit, le-am pus bani pe numele lor si, cand vor face 18 ani, sa deschida contul. Am trei de la Ana si una micuta la Vegas. Am patru nepoti. Le-am pus 30.000 de euro la fiecare", a dezvaluit Ionela Prodan, conform stirilekanald.ro. Ionela Prodan si-a publicat declaratia de avere in octombrie 2016, atunci cand a candidat pentru Senat, din partea PSD Covasna. In momentul respectiv Ionela Prodan avea aproximativ 1,4 milioane de euro in conturi, doua terenuri, un apartament si trei vile.