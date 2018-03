Tudor Chirila, indragostit nebuneste de Andreea Esca

Tudor Chirila a facut o marturisire neasteptata intr-un interviu la Europa FM, declarandu-i, pe un ton impersonal, realizatoarei c-a fost indragostit nebuneste chiar de ea.

"Copilaria mea a fost marcata in clasa a VII-a de o dragoste nestavilita pentru Andreea Esca. Eram intr-o tabara, la Cabana Varfu cu Dor, o tabara de schi, si... Andreea Esca. Era foarte frumoasa, in clasa a IX-a. Ea era combinata insa cu un alt baiat de clasa a XI-a... daca vrea ea sa va dea numele lui. Va dati seama cum un piriflic de clasa a VII-a ar putea sa iasa in evidenta? A fost o dragoste care m-a marcat, am avut gusturi bune. Aceasta dragoste a ramas neimplinita, neimpartasita, dar nostalgia este tot ce conteaza in viata asta. Si imi vin in minte imaginile cu ea blonda, imbracata intr-o geaca visinie...", i-a povestit, Tudor Chirila, chiar Andreei Esca la Europa FM.