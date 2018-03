Uite de ce a plecat de acasa fata Narcisei Suciu

Narcisa Suciu, pe care o vedeti acum in "Ferma vedetelor", la PRO TV, este o mama fericita. Fetita ei a crescut ca o adevarata printesa si este foarte talentata. Din acest motiv a plecat de acasa.

Narcisa Suciu este stabilita de sapte ani in Finlanda, unde s-a casatorit. Fetita ei Daria avea atunci 12 ani. Intre timp, fata a crescut si acum este o domnisoara foarte frumoasa, talentata, dar acum a plecat de acasa. De cand s-a stabilit impreuna cu fiica ei, Daria, in Finlanda, Narcisa Suciu (43 de ani) si-a schimbat radical viata. S-a casatorit din dragoste cu un finlandez, Veikko Miettinen, istoric cu specializare in etnologie si folclor, si locuiesc intr-o casuta frumoasa, inconjurata de natura. Daria este pasionata de fotografie si dupa terminarea liceului de arte a decis sa isi urmeze visul si a plecat de acasa.

Am aflat aceasta veste chiar de la Narcisa Suciu Miettinen. "Stiti momentul ala in care-ti creste copilul si pleaca de acasa? A trecut o saptamana deja de cand copila mea s-a mutat de acasa. Ea e frumoasa, desteapta, eleganta si buna. E talentata si munceste cu pasiune pentru ce-si doreste sa obtina, iar asta implica si plecatul de acasa. Eu, la varsta ei, eram vesnic nepieptanata, vesnic imbracata-n negru, vesnic incaltata-n bocanci si aveam sigur de cantat undeva. Nu-mi imaginam ca o sa vina ziua asta, mi se parea ca viata are alte planuri cu mine. Trebuie c-am facut ceva bun in lumea asta de-am ajuns sa fiu mama ei", scrie Narcisa Suciu. De altfel, in ultimii ani, a postat o multime de fotografii cu Daria si o lauda ca a crescut mare, frumoasa si talentata.

Narcisa Suciu (43 de ani) este o cantareata care s-a bucurat de mare succes in anii '90 in Romania. Printre multe alte premii pe care le-a obtinut de-a lungul anilor, artista a obtinut si premiul 3 la Cerbul de Aur de la Brasov in anul 1997. Mutata de multi ani in Finlanda, Narcisa Suciu locuieste in oraselul Outokumpu, dar s-a intors de mai multe ori in tara, iar acum o vedeti in competitia "Ferma vedetelor", la PRO TV.