Un fost concurent al emisiunii iUmor a murit la doar 54 de ani

Un fost concurent de la emisiunea iUmor, transmisa de Antena 1, a murit la varsta de 54 de ani. Este vorba despre Antonio „Popeye" Francis, cel care a luat pe toata lumea prin surprindere cu talentul sau extraordinar de a face ca ochii sa-i iasa din orbite.

Barbatul a fost gasit decedat in locuinta sa. Se pare ca Antonio a suferit un accident vascular cerebral si o sangerare puternica a creierului. El a fost gasit fara viata pe podea, la sase zile de la decesul acestuia. Popeye a participat in anul 2011 la emisiunea „Britain`s Got Talent", iar de curand si la emisiunea iUmor, uimindu-i pe Bendeac, Delia si Cheloo cu talentul sau. De asemenea, el a luat parte la mai multe concursuri de talente din intreaga lume. Potrivit Daily Mail, barbatul avea mai multe probleme grave de sanatate. Anul trecut, Antonio Francis a luat parte la show-ul iUmor, dar prestatia sa nu a reusit sa-i impresioneze pe juratii emisiunii.