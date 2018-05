Bădălău vrea să aibă și el Belina a sa!

Miercuri la Senat, plenul a decis aprobarea tacită, până pe 10 mai 2018, a proiectului legislativ inițiat de senatorul PSD de Constanța, Liviu Tit Brăiloiu, privind "transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea "Apelor Române"- Direcția Apelor Argeș-Vedea, în domeniul public al județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu".

Ca urmare, senatorul constănțean vrea trecerea "Lacului de acumulare Grădinari, inclusiv digurile de contur Zorile și Podișoru, pârâului Valea Ilfovăț și a barajului Grădinari" - în vederea realizării unui proiect "Spațiu de pescuit și agrement" -, de la Administrația Natională "Apele Române", la Consiliul Județean Giurgiu, unde președinte este Marian Mina, finul baronului PSD de Giurgiu, Niculae Bădălău. Senatorii au decis, insa, prelungirea aprobării tacite până la data de 14 mai 2018, prin procedura de urgență, ceea ce a generat suspiciuni privind adoptarea acestui proiect legislativ, care seamănă izbitor cu celebrul caz Belina.

Graba cu care se dorește adoptarera tacită a proiectului ascunde interesul enorm al senatorului PSD de Giurgiu, Niculae Bădălău, pentru controlarea zonei de agrement aferentă acestor lacuri de pescuit, care fac parte din Lacul de acumulare Grădinari. Bădălău vrea să aibă și el o insulă Belina a sa, așa cum este cea din Teleorman, controlată de Liviu Dragnea. Procedura de urgență in acest caz nu este motivata in asa fel incat sa treaca prin aprobare tacita. În plus, Guvernul nu a avizat această inițiativă parlamentară. Nici măcar Consiliul Județean Giurgiu, condus de Marian Mina, nu a solicitat vreodată acest lucru.

Comisia pentru mediu a Senatului a dat aviz negativ (vezi documentul în facsimil), iar cea pentru administrație publică și organizarea teritoriului a adoptat un raport de respingere (vezi documentul în facsimil). În plus, mai trebuie precizat că, în prezent, luciul de apă din zonele menționate în proiectul inițiat de senatorul PSD de Constanța este concesionat către mai multe persoane fizice și juridice, iar contractele sunt în derulare. Practic, se poate constata că această initiativă legislativă este trasă la indigo după cazul transferului Insulei Belina din Teleorman, iar Bădălău, prin intermediul colegului său de partid, Liviu Brăiloiu, dorește ca parlamentării să-i dea și lui dreptul să aibă o Belina a sa, în Giurgiu. Până pe 14 mai 2018, senatorii mai pot respinge acest proiect legislative, oricum Camera Deputaților fiind forul decizional.