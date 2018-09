București: Salubrizarea, anul 19, ceasul al doisprezecelea. Bugetele de salubrizare în 2017 au depășit 700 milioane lei

Jalaluddin Haqqani, fondatorul rețelei militante Haqqani, una dintre cele mai puternice și mai temute grupări din insurgența afgană, a murit după o lungă boală, au anunțat marți talibanii, relatează Reuters și BBC. Haqqani, care a fondat rețeaua în anii ’70, a renunțat la conducerea operațională a grupării cu câțiva ani în urmă în favoarea fiului […] The post Jalaluddin Haqqani, fondatorul rețelei militare afgane, a murit appeared first on Cancan.ro.